«Апатия сменилась нервозом и криком»: концерты, спектакли и выставки этих выходных

Послушать исландский пост-рок в воротах XIX века, сорвать голос, болея за «Балтику» в исторической встрече с московским «Спартаком», прогуляться по городу вместе с Иосифом Бродским, оценить оммаж фильму «Достучаться до небес» на сцене местного театра и посетить новую выставку про первых советских переселенцев — «Новый Калининград» очередной раз подумал за вас, как можно разнообразить ближайшие выходные.

Пожалуй, главное событие выходных — матч «Балтики» с московским «Спартаком». Встреча пройдет 25 ноября в 18:45 на стадионе «Ростех Арена» (0+) и станет первой за 25 лет в Калининграде. За всю историю противостояния команды провели семь официальных матчей — четыре раза победа доставалась москвичам и только один раз калининградцам. Дважды поединки завершались ничьей — 1:1. В первом круге этого сезона «Балтика» уже уступила «Спартаку» на выезде со счётом 1:2. И сейчас у всех калининградцев появляется возможность стать свидетелями практически исторического матча. Билеты все еще есть в продаже. Кстати, недавно руководство клуба взгрустнуло из-за плохой посещаемости игр команды в РПЛ.



Волонтерское движение «Хранители руин» 25 ноября устраивает музыкальный киновечер в своей новой «штаб-квартире» — Железнодорожных воротах (0+). В вековых стенах из красного кирпича представят творчество исландского коллектива Sigur Rós. «Sigur Rós можно услышать во многих фильмах — от „Ванильного неба“ до „Игры престолов“ и „Черного зеркала“, да и сами музыканты часто экспериментируют с видеоформатом. На этот раз десять разных режиссеров сняли короткометражные ролики для песен с нового альбома группы Átta, и мы приглашаем вас посмотреть, что у них получилось», — говорится в анонсе. Вход — 300 рублей.





В клубе Yalta 26 ноября — герои отечественной инди-сцены — екатеринбургская группа «Перемотка» (18+). На сцену «Склада» 25 ноября готовится выйти калининградский коллектив «Четыре» (18+), который часто играет каверы, но на этот раз помимо песен The Cranberries, Roxette, Marilyn Manson, Nirvana, «Кино», «Короля и шута» и «Арии» исполнит и собственную музыку.

В баре «Место силы» 26 ноября презентуют свой новый альбом «Фрэнк?» и «бортпроводник» (18+). «Наверное, это наше самое нервозное и эмоциональное детище. Меланхоличный шепот и апатия сменились нервозом и криком, — признаются музыканты. Некоторые песни были сочинены несколько лет назад и ждали своего момента. Теперь они здесь. Что-то сочинилось совсем недавно и оно тоже здесь. Альбом „Детские обмороки“ — это пережиток нескольких последних лет, облеченный в десять песен. Любовь, смерть, дружба, тоска по детству со всеми его радостями и ужасами». Стоимость билетов — 300 рублей (на входе — 400).

В клубе «Калининград Сити Джаз» 24 ноября группа «Акцент» сыграет «Осенний джаз» (18+), а на следующий день, 25 ноября, здесь пройдет трибьют-концерт HIM (18+). «Вспомним нашумевшие хиты Join Me in Death, Wicked Game и другие в компании калининградских музыкантов, знакомых по собственным музыкальным проектам, но собравшихся вместе ради такого дела», — говорится в анонсе.

В Драмтеатре театральные критики объяснят, зачем переписывать классику. 25 ноября в 15:00 Надежда Стоева — член экспертного совета премии «Золотая маска» — выступит с лекцией «Что может предложить подросткам современный театр?» (12+), а 26 ноября редактор интернет-издания «Летающий критик» Оксана Кушляева — с лекцией «Театр сегодня: зачем переписывать классику» (12+). «Мы попытаемся разобраться, зачем и как давно театр „переписывает“ и „осовременивает“ классические тексты, конечно, поразмышляем о том, зачем он это делает сегодня. Но сначала разберемся с тем, что мы имеем ввиду, когда говорим о „классике“, литературной или театральной, разберемся, когда возникла концепция классического произведения в искусстве, и как менялось понятие „классика“ через века», — отмечается в анонсе. Стоимость билетов максимально гуманная — 200 рублей.

Ну а на сцене Драмтеатра 25 ноября в 18:00 — спектакль в стиле роуд-муви «Гудбай, Берлин» (16+). Это история о двух подростках, которые устраивают себе альтернативные летние каникулы с выключенными мобильниками на угнанной «Ниве». На своём пути они встречают самых разных людей, порой очень странных, и в итоге делают неожиданное открытие, что мир вокруг — хороший. «Гудбай, Берлин» — это оммаж фильму «Достучаться до небес» (18+). Его смотрел автор пьесы Вольфганг Херрндорф. Он был смертельно болен, когда писал «Гудбай, Берлин», и знал, что ему отведено совсем немного.





26 ноября в Драмтеатре сыграют чеховскую «Чайку» (16+) в постановке нового штатного режиссера Евгения Маленчева. «„Чайка“ — пьеса, которая видела всё: и сокрушительные провалы, и невероятные удачи. Тысячи интерпретаций по всему миру самой загадочной и парадоксальной пьесы Чехова делают каждое следующее обращение к ней еще более интригующим. Это особенная пьеса, ставшая в свое время символом обновления театральных традиций, манифестом новых сценических форм», — отмечают в Драмтеатре.

В Музыкальном театре 25 ноября запланирована премьера «Дон Жуан. Моцарт. Избранное» (12+). «В отличии от оригинальной трехчасовой оперы Моцарта, продолжительность спектакля „Дон Жуан. Моцарт. Избранное.“ всего 1 час 15 минут. В спектакле прозвучат самые известные мелодии оперы Моцарта, но не будет речитативов и хоровых сцен — вместо них оперные солисты будут обмениваться разговорными репликами в паузах между ариями». — говорится в анонсе. 26 ноября здесь снова представят мюзикл «Великий Гэтсби» (16+) по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

«Дом китобоя» продолжает осваивать новые для себя театральные формы и проводит спектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининградскую область в 1963 году. Недавно переехавший из Сибири в Калининград драматург Сергей Самойленко «собрал» текст «Открытки из города К.» из эссе и стихов, обрывков воспоминаний, свидетельств современников, исторических документов о Кенигсберге и горстки вымысла. На город он попытался взглянуть глазами поэта и найти рифмы в его настоящем и прошлом, этике и эстетике Бродского и Канта, балтийских болотах и венецианских каналах. Так, мост на улице Брамса с барельефами купидонов во время театрализованной прогулки оборачивается дальним родственником Моста вздохов, «озаборенный» сквер на Руставели, где зоопарк планирует поселить тигров и леопардов, вдруг превращается в клетку для его посетителей, а в малоизвестном дворике обнаруживается случайная инсталляция — ржавая калитка в никуда: «Развалины есть праздник кислорода и времени». Стоимость — 500 рублей.

И ещё немного об Иосифе Александровиче. В галерее «Понарт» продолжается выставка «Бродский. Балтийск. Безвременье» (18+), также посвященная пребыванию нобелевского лауреата в регионе. Это своеобразная тотальная инсталляция из работ местных художников: Александра Матвеева, Сергея Михайлова, Андрея Ренскова, Евгения Уманского, Димы Чайки и др. «Тотальную инсталляцию из работ десяти калининградских авторов можно было бы назвать реконструкцией или воспоминанием, если бы и та и другое не предполагали временную дистанцию. Здесь (Балтийск/Калининград/Понарт, осень 2023-го) время отменено, о чём и свидетельствуют авторы выставки. Видео, аудио, фото, графика, объекты — всё предстаёт как морок безвременья, дробящееся отражение при отсутствии собственно отражаемого», — уверяют кураторы проекта.





В Историко-художественном музее начинает работу новая выставка о первых переселенцах. Экспозиция «Калининградская область. История моей жизни» (0+) рассказывает о периоде с 1946 по 1960 годы через несколько персональных историй. Выставка объединяет личные вещи, документы, фотографии, кинохронику, национальные костюмы, произведения изобразительного искусства и мультимедийные объекты. Она будет работать до 30 декабря 2023 года.

В Музее искусств продолжаются Дни Эрмитажа (0+). В рамках проекта здесь всё еще можно увидеть недавно отреставрированную картину «Сборщики податей» Маринуса ван Роймерсвале и выставку фотохудожника Юрия Молодковца «Солнце в музее» (0+). Работы Молодковца — это результат наблюдения за метаморфозами скульптур под воздействием солнечного света. «В Эрмитаже солнце проникает туда, куда его допускают — на лестницы, в парадные залы, в галереи скульптуры. Играя, оно обживает косяки окон, паркет пола, мрамор изваяний, прочерчивая на них собственные узоры. Эти мгновения из жизни солнца в музее и удерживает на своих снимках Юрий Молодковец», — рассказывает о выставке искусствовед, главный научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Наталья Дёмина.