Фестивали в бастионе, встреча депешистов и безупречные танцы: ждём выходные в Калининграде

Лето — традиционное время для опен-эйров. Несмотря на капризы местной погоды, любят их и в Калининграде. На этот раз многолюдно будет в Астрономическом бастионе, где запланированы фестивали альтернативной и электронной музыки. Не такие масштабные, но не менее ожидаемые концерты пройдут в барах и клубах Калининграда. К примеру, в одном из них соберутся поклонники Depeche Mode, чтобы отметить День рождения одного из основателей группы Мартина Гора. Также можно отправиться на вечеринку у бассейна или послушать сет питерского ди-джея. Подробности в традиционном обзоре «Нового Калининграда».



Центром притяжения поклонников альтернативной и электронной музыки в грядущие выходные обещает стать Астрономический бастион. 19-20 июля там пройдёт рок-фестиваль «Бизон Fest» (16+). Анонсированный список участников: Jane Air, Ермак, Perverts, Cardio Killer, Nagual, Dick Purple, Suicide Hotline, «Лотос», «Стая Коней», «Электродуги», Gock-N-Tony, «Бруствер», Madreed, Captain Bigzod, «Фобия», «Творческий Кризис», «Пик-Фактор», «Градус Плюс», Katana.

В 22 часа 20 июля в большой чаше бастиона стартует «главный опен-эйр этого лета, легендарный и масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом» «Небосвод» (16+) от Home Creative Studio. Гостям обещают «большое шоу с двумя танцполами от HCS в стенах старинного замка». На мероприятии действует чёрно-белый дресс-код.

Secret Bar в тот же день проводит белую вечеринку у бассейна с видом на Балтийское море «Viva White Party» (0+). Участникам предлагают попробовать «стильные освежающие напитки», отдохнуть в СПА-зоне, поплавать в бассейне и расслабиться в джакузи под «мощный лайн-ап из профессиональных диджеев и лайв выступлений». Место проведения — СПА-клуб на ул. Гагарина в Зеленоградске.





Депешисты соберутся отпраздновать День Рождения Мартина Гора в баре «Бастион» 20 июля. Трибьют Depeche Mode исполнят New Version и Amon Beat (18+). «Также в июле мог бы справить свой очередной День Рождения и рыжий весельчак Энди Флетчер. Но не будем о грустном», — пишут участники коллектива. Днём ранее в «Бастионе» будут вспоминать лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва (18+). «Его музыка живёт в нас и до сих пор делает людей по-настоящему счастливыми. Михаил Горшенёв оставил нам не только песни, но и богатство своей души, память о себе, и наша задача — сделать этот концерт достойным памяти великого композитора, неповторимого артиста и истинного анархиста», — сообщили организаторы. 21 июля в «Бастионе» выступят «московские мечтатели и оптимисты из группы «Обними Кита» (18+). По словам организаторов, они «играют мелодичный, искристый и вдумчивый инди-рок».

Горячие выходные ожидаются и в клубе «Калининград Сити Джаз». «Чистый рок и никакой попсы» обещает группа «Газеты пишут». Рок-дискотека (18+) пройдёт 19 июля. 20 июля там же слушают «Кино» в исполнении Covërъ band и Дениса Козака (18+). Гостям обещают «два часа живого звука и мощной энергетики, более 20 легендарных треков, знакомых каждому фанату Цоя».

«Жаркий вечер музыки, танцев и любви» ждёт посетителей клуба «Склад» 19 июля. Летняя рок-вечеринка (18+) пройдёт с участием групп «Который час», «На случай астероида» и «Рилай». После живых выступлений организаторы обещают рокотеку.

«Место силы» 20 июля устраивает пикник (18+) со стрит-фудом и Dj-сетом. 21 июля там же открытый микрофон от «Калининградского stand up клуба» (18+).

В караоке-баре «Квартирник» 20 июля микс хитов русского рока от группы Kelvin (18+). В Morrison Bar в субботу выступают Banana Bread (18+). «Безупречные танцы в уютном берлинском дворике» 20 июля устраивает творческое пространство Fabrik (18+). «Впервые с долгожданным выступлением в Калининграде — Preesh, петербургский музыкант и диджей, участник комьюнити Double Sound ². Локальная поддержка в лице Mo Bitz, Yboi и Etnorma», — гласит анонс.





В «Ночном Каупе» 19 июля «незабываемая атмосфера живого рока и огня» в шоу «От заката до рассвета» (18+). «Под открытым небом Кауп открывает свои двери и погружает вас в атмосферу легендарного фильма Роберта Родригеса, где отдыхают брутальные байкеры и танцуют соблазнительные вампирши», — рассказывают организаторы.

20 июля в сквере у гостиницы «Москва» пройдёт VI ярмарка самозанятых — летний «Artisone маркет» (0+). Дети смогут поучаствовать в развлекательной программе «Корпорации мимов», шоу мыльных пузырей и сладкой ваты, разбить пиньяту, расписать футболку или шоппер в технике тай-дай. Также гостей ждут практический семинар по флористике, роспись металлических бочек, мастерская по созданию открыток в технике коллажа, выставка калининградских художников, быстрый портрет на память, скетчинг с натуры, чайные церемонии, музыкальные выступления, Dj- сет и возможность отправить открытку близким в любую точку страны.

18–21 июля на острове Канта пройдёт традиционная ярмарка-выставка «Янтарные выходные» (0+). Для гостей будут работать площадки ювелирного дела и художественных промыслов, а также стрит-фуд. Запланированы и выступления творческих коллективов области.

В «Янтарь-холле» 19 июля выступит Ирина Круг с программой «День ангела» (6+). 20 июля там же «большой разговор о счастье» проведёт «самый узнаваемый российский психолог (по мнению редакции журнала Forbes) и один из первых популяризаторов психологии в России» Михаил Лабковский (16+). «Эксперт поговорит со слушателями о способах его достижения, постарается помочь тем, кто себя счастливым не ощущал никогда, либо забыл, каково это, ответит на вопросы слушателей», — гласит анонс.

Также в субботу в «Янтарь-холле» пройдёт театрализованное шоу в исполнении солистов Калининградской областной филармонии «Музыка кино» (12+) и концерт дуэта «Fire» (12+). «Калининградский дуэт „Fire“ — это гармония стильного саксофона и соблазнительного вокала. Гости услышат исполнение музыкальных композиций в разных музыкальных направлениях: Jazz, Funk & Soul, Lounge, Bossa- nova, Blues, Light Pop music, Pop House, Eurodance», — отмечают организаторы. В воскресенье там же с юмористическим шоу (18+) выступит российский писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров. В программе презентацией книги «История в стиле fine», «пародии, стихи, эссе, юморески, и, конечно же, общение со зрителями».





Два концерта 21 и 22 июля в «Янтарь-холле» даст Олег Газманов (6+). Второе шоу вновь пройдёт в день рождения артиста. Билеты по такому случаю на 500 рублей дороже (от 3000 рублей).

В Калининградском областном музыкальном театре 19 июля состоится «Вечер с мюзиклом» (12+) — «яркий и динамичный театрализованный концерт с лучшими номерами из самых популярных и успешных мюзиклов Калининградского музыкального театра — «Любовь в стиле джаз», «Великий Гэтсби», «Алые паруса», «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Робин Гуд», «Винил».

В Кафедральном соборе 19 июля состоится концерт «Аве Мария» (6+), 20 июля — «Концерт-фантазия для гитары и органа» (6+), 21 июля — «Феерия барокко» (6+).

В конференц-зале Калининградского областного историко-художественного музея (2 этаж) 21 июля выступит джаз-ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского с концертом «Элвис Пресли и джаз» (6+).

В «Готика Холле» 20 июля покажут спектакль «Гамлет. Призрак» (6+), 21 июля «Гамлет. Мышеловка» (18+). «В древних стенах немецкой кирхи петербуржские актёры XXI века проживут трагическую историю, написанную У. Шекспиром 500 лет назад. Некогда светлое и пропитанное верой строение этим летом перевоплотится в целый датский город — Эльсинор», — говорится в анонсе.

В Калининградском областном театре кукол 21 июля представят спектакль «Атлантида» (12+). «Показ приурочен к 50-летию художественного руководителя театра «Третий Этаж», автора спектакля — Евгения Мышкина», — сообщают организаторы.

В тот же день в «Заре» Никита Ильясов прочитает авторскую лекцию «Джеймс Кэмерон — гений кино» (16+). «После этого вечера вы иначе взглянете на многие фильмы», — отмечено в анонсе мероприятия.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»