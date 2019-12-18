Впервые в «Янтарь-холле» выступит Оркестр волынщиков Москвы

1 февраля впервые на сцене Театра эстрады «Янтарь-Холл» – Оркестр Волынщиков Москвы – Moscow & District Pipe Band. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России.

Оркестр шотландских волынок и барабанов уже сегодня является неотъемлемой частью торжественных церемоний и событий не только в Шотландии, но и во многих странах мира. Этот вид музыкального искусства не стоит определять по национальному признаку — это лишь одна из разновидностей парадных духовых оркестров! Шотландская волынка с многовековой историей до сих пор не утратила своей актуальности, ведь какое уникальное звучание приобретает современная музыка в исполнении волынщиков.

Услышать ее и восхититься оркестром вы сможете уже 1 февраля!

В этот вечер со сцены Театра эстрады «Янтарь-холл» для вас прозвучат самые горячие аккорды животворящего рок-н-ролла в исполнении Оркестра волынщиков Москвы.

Билеты от 400 рублей без наценок и комиссий можно приобрести:

— онлайн на сайте янтарьхолл.рф

— в фирменной кассе в Светлогорске, в здании концертного зала

— в фирменной кассе в Калининграде в здании Северного вокзала

— на информационной стойке в ТРЦ «Европа», атриум «Лондон», 2 этаж.

Телефоны для справок: 300–111; 333–550; 528–008.

12+ ГБУК КО «Театр эстрады «Янтарь-холл», Калининградская обл, Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11, ИНН 3917041074, КПП 391701001, ОГРН 115392601615