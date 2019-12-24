Премьера «В поисках Изумрудного города» стартует на «Губернаторской елке»

Это музыкальный спектакль по мотивам любимой всеми сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В калининградской драме он станет частью большого благотворительного представления 25 декабря, которое традиционно называется «Губернаторской елкой». С этого дня в драмтеатре стартуют детские новогодние утренники, которые продлятся до 9 января, — более 30 показов для ребят разных возрастов.

Впервые вместе с актерами на самую большую драматическую сцену области выйдут дети с ограниченными возможностями. Они репетируют с сентября и будут участвовать в массовых сценах. Спектакль «В поисках Изумрудного города» — многонаселенный. Хотя в нем занято 16 профессиональных актеров, в массовых сценах будут и обитатели Голубой страны, и летучие обезьяны, и волшебные сонные цветы...

В швейном цехе театра к премьере сшили 80 красочных костюмов. Поэтому сложность работы актеров массовки — в быстрых переодеваниях, в некоторых сценах на это требуется меньше минуты. В спектакле 7 оригинальных танцевальных номеров. Это музыкальная сказка, в ней звучит 12 вокальных произведений, у каждого персонажа — сольный номер.



Сценография решена постановщиками под задачу сделать детский спектакль ярким, но не сложным в монтаже декораций, чтобы вывозить его на гастроли. Для этого используются видеоинсталляции, а в финале вся сцена станет изумрудной, засверкает паетками. После необыкновенных приключений и чудес мечты героев сказки Элли и ее друзей сбываются.

Худрук калининградской драмы Михаил Андреев говорит: «».0+