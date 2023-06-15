По просьбам калининрадцев: мюзикл «Тайны Парижа» сыграют в «Янтарь-холле» в июле

Мюзикл «Тайна Парижа» — это постановка по мотивам жизни великого француза. В ней рассказывается история его любовных похождений, тюремного заключения и чудесного избавления от казни. Но также в мюзикле раскрывается тема настоящей любви, преданности, свободы, веры.

Вечные творения Франсуа Вийона прозвучат и в форме стихов, и в форме музыкальных партий, созданных специально для этой постановки композитором. На сцене и в зале будет царить атмосфера средневековья. Для поклонников творчества поэта спектакль станет возможностью снова услышать его гениальные произведения, а для остальных — самым приятным способом познакомиться с его биографией и стихами.





Красочный, необычайно яркий мюзикл о жизни и любви величайшего поэта французского средневековья Франсуа Вийона. Жизнь Франсуа Вийона — великой неординарной, ярчайшей звезды мировой поэзии — сама по себе как захватывающий роман, в котором сочетались грубые земные реалии и высочайший полёт души и духа.

Любовь и ненависть, страсть и предательство и безграничная свобода... Воздушные мосты над Сеной... Красочный карнавал — манящий разгул ночного Парижа... Свободные нравы кабаков и вертепов и противостоящие им вера и преданность любящего сердца...

И, несомненно, дуэль за сердце Прекрасной Дамы — вечная тема любой истории, в которой живет Любовь...

Вас приглашает театральный центр «Арт-Вояж».

Когда: 19 июля в 19.00.

Где: г. Светлогорск, ул. Ленина, 11, «Янтарь-холл».

Билеты продаются в кассе «Янтарь-холла» и на сайте кассир.ру, Пирамида. 12+

Спешите за билетами и занимайте лучшие места!

*ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236 ООО "ПИРАМИДА-КАЛИНИНГРАД", 236029, Калининградская обл, Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ИНН/КПП 3906117229/390601001, ОГРН 1033902832413

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