«История их любви»: 10 лет спектаклю

16 марта на сцене театра кукол пройдет юбилейный показ спектакля «История их любви», посвященный одной из самых удивительных семейных пар — союзу известного публициста, культуролога и философа Григория Померанца и поэтессы Зинаиды Миркиной.

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Этот спектакль был выпущен театром «Третий Этаж» в 2014 году. Так началась его счастливая судьба.Дважды его посмотрела Зинаида Миркина. И сказала, что «там все настоящее, все правда». Были многочисленные показы в России, Казахстане, Польше, Эстонии, Грузии. Было столетие Померанца, в рамках которого спектакль был представлен на сцене театра Е. Камбуровой в Москве. Много чего было. Создатели спекталя общались и дружили со своими героями, с теми, кого теперь играют и кого уже нет с нами на Земле, но которые остаются с нами в духе.16 марта можно будет вновь прикоснуться к этой потрясающей истории, соединившей в уникальный союз любви и творчества две настрадавшиеся души, две половинки одного целого. На протяжении пятидесяти двух лет, отпущенных им, два этих человека — Гриша и Зина — сумели не только сберечь священное чувство нежности, но и преумножить его. Их любовь была союзом неба и земли, в ней проступало счастье, преображающее быт в бытие, обыденность — в красоту и истину сотворчества.На сцене Калининградского областного театра кукол (проспект Победы, 1а)10 лет легендарному спектаклю16 марта, 18.00 — Г. Померанц, З. Миркина / «История их любви» / Драматическая соната. 12+ Тел.

Билеты по ссылке.

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