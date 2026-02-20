В поисках счастья: калининградцев ждет шоу под дождем в «Янтарь-холле»

Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» представляет спектакль «И где, ..., счастье?» В шоу представлены танцевальные номера в сочетании монологов актёра на актуальные темы сегодняшних реалий, приправленные юмором и позитивом.

Главный герой вместе со зрителем будут искать то счастье, которое все так долго ждут.

Неважно, какой возраст, пол или статус, важно, что почти все люди ждут, когда же к ним постучится счастье! А на такой простой вопрос: «Вы счастливый человек?» — вряд ли ответят однозначно! Почти все люди стремятся к лучшему, тянутся к счастью, но дотянуться не могут, их не отпускают различные трудности. Думают, что решат все задачи, переживут все невзгоды, и будет им счастье! Но не тут-то было! После одних трудностей приходят другие, и жизнь уже превращается в рутину, а долгожданного счастья так и не видать! Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливыми людьми!


Слияние танцевального мастерства и ораторского искусства погружает зрителя в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды! Данный психологический спектакль поможет зрителю почувствовать себя счастливее!

Встречаемся 23 апреля в 19.00 в Театре эстары «Янтарь Холл».

Билеты:

— Кассир.Ру

— Пирамида

Продолжительность 1,5 часа

Категория 12+


Автор и режиссёр, руководитель театра — Рустам Надыршин.
Хореографы — Александр Семёнов, Александр Крупельницкий, Борис Шипулин, Дмитрий Олейников, Евгений Маркин, Константин Морозов, Ульяна Сахарова, Юрий Загидуллин.
Актёр театра и кино — Юрий Евдокимов.
Художники по свету — Иван Никитин, Лада Сёмина.
Звукорежиссёры — Данила Лопатин, Алексей Смирнов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
Реклама. ИП Пивоварова Л. С. ИНН 771865180892. Erid: 2VSb5yV9VvH
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter