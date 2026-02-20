В поисках счастья: калининградцев ждет шоу под дождем в «Янтарь-холле»

Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» представляет спектакль «И где, ..., счастье?» В шоу представлены танцевальные номера в сочетании монологов актёра на актуальные темы сегодняшних реалий, приправленные юмором и позитивом.

Главный герой вместе со зрителем будут искать то счастье, которое все так долго ждут.

Неважно, какой возраст, пол или статус, важно, что почти все люди ждут, когда же к ним постучится счастье! А на такой простой вопрос: «Вы счастливый человек?» — вряд ли ответят однозначно! Почти все люди стремятся к лучшему, тянутся к счастью, но дотянуться не могут, их не отпускают различные трудности. Думают, что решат все задачи, переживут все невзгоды, и будет им счастье! Но не тут-то было! После одних трудностей приходят другие, и жизнь уже превращается в рутину, а долгожданного счастья так и не видать! Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливыми людьми!





Слияние танцевального мастерства и ораторского искусства погружает зрителя в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды! Данный психологический спектакль поможет зрителю почувствовать себя счастливее!



Встречаемся 23 апреля в 19.00 в Театре эстары «Янтарь Холл».

Билеты:

— Кассир.Ру

— Пирамида

Продолжительность 1,5 часа

Категория 12+





Автор и режиссёр, руководитель театра — Рустам Надыршин.

Хореографы — Александр Семёнов, Александр Крупельницкий, Борис Шипулин, Дмитрий Олейников, Евгений Маркин, Константин Морозов, Ульяна Сахарова, Юрий Загидуллин.

Актёр театра и кино — Юрий Евдокимов.

Художники по свету — Иван Никитин, Лада Сёмина.

Звукорежиссёры — Данила Лопатин, Алексей Смирнов.