Что влечет мужчин в Музей Елены Гратий

Мужчины заходят в шоурум музея-галереи Елены Гратий обычно «за компанию». А потом жене приходится уводить мужа от витрин, потому что он «завис» у коллекции старинных радиоприёмников. Они, кстати, до сих пор ловят волны.

Это место ломает привычный сценарий «ювелирный магазин не для меня». Потому что это и не магазин в привычном смысле. Это пространство, где украшения соседствуют с трёхметровыми скульптурами, золотым Солнцем диаметром три метра и экспозицией антикварного ювелирного инструмента. Настоящие инструменты мастеров прошлого: посмотреть, как делались вещи руками, интересно любому, кто хоть раз держал в руках отвёртку.

Каждое украшение здесь существует в единственном экземпляре, полностью ручная работа, натуральный янтарь в серебре, без литья и штамповки. За вещью стоит конкретный автор и конкретная технология. Это ближе к инженерному искусству, чем к «побрякушкам». Ювелирный бренд Елены Гратий один из немногих в России, кто изготавливает янтарь в серебре ручной работы в единственном экземпляре. Искусство бренда неповторимо и поражает своей красотой.

В музейном шоуруме художника Елены Гратий решается вечная мужская задача: подарок. Не абстрактный «что-нибудь из ювелирного», а вещь с историей. Например, рядом с витринами выставлено янтарное ожерелье, созданное по мотивам картины Матисса «Янтарное ожерелье и персидский халат». На полотне оно украшает музу художника, здесь его можно рассмотреть вблизи и сфотографировать. Такой контекст подарка запоминается сильнее самого презента.

Вход свободный. Никто не будет ходить за вами и предлагать купить. Можно просто посмотреть, сфотографировать, примерить украшение на спутницу и уйти. Хотя практика показывает: с пустыми руками уходят редко.

Работаем жедневно с 10:00 до 19:00.

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Справка

Музей Елены Гратий

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, пер Московский 3-й, 1, 1 этаж, Исторический центр, (сквер между зданиями Курортного проспекта 5-7
+ 7 (905) 245 55 14

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