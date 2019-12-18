Ужесточены правила пересечения российско-украинской границы

Украина изменила правила пересечения границы россиянами. Об этом сообщаетРИА «Новости».
Украинцы должны пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Изменения вступят в силу 1 марта 2020 года.
«При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — уточнил он.
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