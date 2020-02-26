Власти Калининграда решили, на что потратят бюджетные деньги в 2020 году

В среду, 26 февраля, на городском Совете депутатов обсудили поправки в бюджет города. По словам председателя Андрея Кропоткина, в этом году наблюдается положительная динамика, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Почти 1,5 млрд рублей регион выделяет в качестве субсидий «Водоканалу». Калининградские власти сообщили, что будут заниматься развитием инфраструктуры вокруг объектов коммунального предприятия.

Чуть больше 30 млн рублей власти выделили на расселение из аварийного и ветхого жилья. На эту статью расходов ожидаются также поступления из федерального бюджета.

На 13,5 млн рублей горвласти планируют благоустроить дворовые территории, а более 16 млн рублей будет дополнительно выделено для перекладки сетей пешеходной зоны Рокоссовского — Соммера. Также порядка 5 млн рублей направят на работы на Нижнем пруду.

189 млн рублей заложено на капитальный ремонт дорожной сети в городе, в том числе 8,3 млн рублей для разработки проектной документации для улиц Серпуховской, Полоцкого, Карла Маркса, чтобы в 2021 году включить их в программу «Безопасные и качественные дороги». 51 млн рублей выделят для устройства подъездных путей на остров Октябрьский. Также выделили деньги на ремонт улицы Карташева в микрорайоне Космодемьянского, строительство инфраструктуры вокруг детского сада № 72 на ул. Красной.

Дефицит бюджета на 2020 год составил 107,7 млн рублей, однако, по словам чиновников, внесение поправок уменьшило муниципальный долг.