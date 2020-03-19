Полиция разыскивает в Калининграде «газового» мошенника

В областном центре полиция разыскивает 28-летнего Руслана Галаева по подозрению в мошенничестве. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По сведениям полиции, злоумышленник пообещал установить газовое оборудование в жилом помещении на улице Горького. Однако, получив деньги в сумме 98 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Руслан Галаев. Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД
Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Галаева, позвонить по телефонам 552-098, 552-202 (дежурная часть),
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