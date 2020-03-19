Полиция разыскивает в Калининграде «газового» мошенника

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В областном центре полиция разыскивает 28-летнего Руслана Галаева по подозрению в мошенничестве. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По сведениям полиции, злоумышленник пообещал установить газовое оборудование в жилом помещении на улице Горького. Однако, получив деньги в сумме 98 тысяч рублей, мужчина скрылся.

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Руслан Галаев. Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Галаева, позвонить по телефонам 552-098, 552-202 (дежурная часть), 8-999-092-36-59 либо 02 (102 с мобильного).

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