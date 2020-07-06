Омбудсмен: в Калининградской области выросло число разводов

В Калининградской области в 2019 году выросло число официально расторгнутых браков. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила в ходе своего доклада перед членами профильного комитета облдумы уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко.



«Также очень тревожный фактор (я о нем уже говорила неоднократно) — это у нас, к сожалению, растет число разводов», — заявила Ткаченко.

Ткаченко отметила, что, по данным ЗАГС (Агентство) Калининградской области, в 2019 году было 5502 записи о разводе. При этом, как свидетельствуют данные Калининградстата, в 2018 году общее количество разводов составило 5219.

Как ранее писал «Новый Калининград», недавние исследования показали, что часть россиян в период пандемии коронавируса задумались о разводе — каждый десятый россиянин заявил об ухудшении семейных отношений во время режима самоизоляции.

