Омбудсмен: в Калининградской области выросло число разводов

Омбудсмен: в Калининградской области выросло число разводов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

В Калининградской области в 2019 году выросло число официально расторгнутых браков. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила в ходе своего доклада перед членами профильного комитета облдумы уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко.

«Также очень тревожный фактор (я о нем уже говорила неоднократно) — это у нас, к сожалению, растет число разводов», — заявила Ткаченко.

Ткаченко отметила, что, по данным ЗАГС (Агентство) Калининградской области, в 2019 году было 5502 записи о разводе. При этом, как свидетельствуют данные Калининградстата, в 2018 году общее количество разводов составило 5219.

Как ранее писал «Новый Калининград», недавние исследования показали, что часть россиян в период пандемии коронавируса задумались о разводе — каждый десятый россиянин заявил об ухудшении семейных отношений во время режима самоизоляции.



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