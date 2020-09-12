Испытания работы энергосистемы области в изолированном режиме перенесли на неделю

Испытания работы энергосистемы области в изолированном режиме перенесли на неделю
Виталий Невар / Новый Калининград
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Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме перенесены с 12 сентября на 19 сентября из-за единого дня голосования. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе АО «Янтарьэнерго».

Испытания будут проходить с 10:00 до 18:00 в следующую субботу. В течение 8 часов будут разомкнуты все транзиты электроэнергии с Литовской Республикой по линиям 110 кВ и 330 кВ. При этом плановые отключения электроэнергии не предусмотрены.

Калининградская область уже проводила подобные испытания в конце мая прошлого года, тогда переток электроэнергии из Литвы и обратно был остановлен на 72 часа. Испытания признали успешными, сбоев в работе энергосистемы не было, отмечает пресс-служба.

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