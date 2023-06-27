В Калининградской области ожидаются грозы с крупным радом и шквалистый ветер

В Калининградской области ожидаются грозы с крупным радом и шквалистый ветер
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области во вторник, 27 июня, ожидаются грозы с градом, ливни и шквалистый ветер. Об этом предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Неустойчивая и влажная воздушная масса (энергия Cape до 500-700 Дж\кг) в зоне циклониеской ложбины в совокупности с градиентными ветрами и относительно низким расположением нулевой изотермы (около 2-2,5 км) станет благоприятным условием для формирования грозовых ячеек с локальными шквалами и вероятностью выпадения града в течение суток преимущественно в центральной и западной части области», — поясняют причины резких перемен администраторы паблика.

Локальные порывы ветра, как считают эксперты, могут достигать скорости 17-23 м/с, кроме того местами возможен град диаметром до 2-3 сантиметров.

Напомним, что ранее Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал о сильных дождях во вторник на территории всего региона.

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