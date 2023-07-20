«Город должен развиваться»: власти Калининграда прокомментировали грядущий снос в СНТ «Дружба»

«Город должен развиваться»: власти Калининграда прокомментировали грядущий снос в СНТ «Дружба»
Изображение: КБ «Стрелка»
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Калининградские власти в очередной раз прокомментировали ситуацию с переводом земель СНТ «Дружба» в зону дорожной сети. По словам главы администрации города Елены Дятловой, мэрия не отказывается от своих планов.

«Город Калининград должен развиваться, — заявила Дятлова в эфире Центра управления регионом в среду, 19 июля. — Государство — это защита интересов большинства. Так оно сформулировано. Когда мы строим и расширяем улицы, либо строим новую улично-дорожную сеть, то эти изменения отражаются в Генплане, в правила землепользования и застройки, а потом в проектах планировки, проектах межевания, проектной документации на расширение и новое строительство. Так происходит везде, где мы строим новые дороги».

Дятлова привела в пример строительство дорог на Октябрьском острове, когда власти сносили гаражное общество, и снос жилого дома ради строительства дублера двухъярусного моста.

«В микрорайоне Девау сейчас проектируется улица Денисова, переходящая в улицу Благовещенскую, — продолжила глава. — Новая магистраль, которая должна появиться как дублер Московского проспекта, должна начинаться от Северного обхода и идти к улице Невского. При проектировании и строительстве мы закладываем новую трассу, и туда попадает часть СНТ, это СНТ „Дружба“».

Напомним, что утвердить обновлённый Генплан должно региональное министерство градостроительной политики. В представленной ранее концепции «Стрелки» ещё не утверждённые изменения уже учтены. При этом в действующей версии Генерального плана транспортно-пересадочный узел у Девау тоже есть, однако расположен он не на территории СНТ «Дружба», а между улицами Пригородной и Гагарина. Как раз рядом с новыми жилыми комплексами, один из которых уже построен, а второй пока только в проекте.

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