На ремонт Дома молодежи на Октябрьской выделяют еще около 8 млн рублей

На ремонтные работы в Доме молодежи, расположенном по адресу улица Октябрьская, дом 76, выделяют почти 8 млн рублей. В частности, согласно аукционам, опубликованным на портале Госзакупок, на восстановлению полов и бетонных ступеней власти готовы потратить 2 069 025 рублей; на ремонт системы водоснабжения и канализации — 229 450 рублей; на реставрацию стен, демонтаж и монтаж противопожарной двери и подготовку основания пола — 956 196 рублей; на демонтаж и монтаж кровельного покрытия над лестницей вальмовой четырехскатной формы — 1 463 524 рублей; на демонтаж и монтаж кровельного покрытия двухскатной формы над помещением «Бочка» — 1 323 770 рублей; на демонтаж и монтаж кровельного покрытия формы «полусфера» над большим залом — 1 712 706 рублей. Все закупки осуществляются у единственного поставщика.



Отметим, что в середине июля на капремонт помещений Дома культуры уже выделяли 9,5 млн рублей. Тогда победителем торгов стал индивидуальный предприниматель Просвирин Андрей Сергеевич, снизивший первоначальную цену контракта до 7 013 922,89 рублей.

Напомним, что о переформатировании бывшего Дома культуры Тарного комбината в Дом молодёжи стало известно в декабре 2021 года. Тогда же была произведена замена наружных вывесок здания, изменилось световое оформление фасада, а в главном зале произвели реставрацию напольного покрытия, восстановили потолочную лепнину, покрасили стены и восстановили балкон.