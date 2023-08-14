Андрей Колесник и его теща оспорили решение суда об отъеме у них акций порта

Депутат Госдумы Андрей Колесник, его теща и супруга оспорили решение районного суда об изъятии у семьи акций Калининградского морского торгового порта и возвращении в казну незаконного дохода. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



По данным ведомства, в период с 10 по 14 августа в суд поступило сразу три апелляционных жалобы от разных представителей ответчиков — депутата Андрея Колесника, его тещи Надежды Лысенко и супруги Марины Лысенко.

Адвокаты просят «решение суда первой инстанции отменить в полном объеме и принять по делу новое решение, в котором требования истца оставить без удовлетворения».

Все жалобы приняты к рассмотрению — заседание апелляционной инстанции назначено 17 августа в 15:00.

Как стало известно ранее, Генпрокуратура подала апелляционное представление на решение районного суда по иску к депутату Госдумы Андрея Колеснику и его семье. Надзорный орган обжаловал решение, потому что его не устроили некоторые моменты в мотивировочной части.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.

