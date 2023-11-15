Калининградской области обещают ночные заморозки по ночам к концу недели

Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области к концу недели ожидается существенное похолодание. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области»

По данным канала, в конце недели гребень антициклона с арктическими воздушными массами принесёт холодную погоду на север Европы и в Прибалтику, в том числе в наш регион. «К выходным ожидаются устойчивые минусовые температуры в темное время суток (до −2...-5°С, при прояснениях и выхолаживании возможно и ниже) и слабые плюсовые температуры днем (0...+2°С), не исключены слабые осадки в виде снега», — отмечается в сообщении.

Также там уточняется, что уже к середине следующей недели вероятен выход очередных атлантических циклонов, которые принесут с собой осадки, потепление и усиление ветра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter