Калининградской области обещают ночные заморозки по ночам к концу недели

В Калининградской области к концу недели ожидается существенное похолодание. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области»

По данным канала, в конце недели гребень антициклона с арктическими воздушными массами принесёт холодную погоду на север Европы и в Прибалтику, в том числе в наш регион. «К выходным ожидаются устойчивые минусовые температуры в темное время суток (до −2...-5°С, при прояснениях и выхолаживании возможно и ниже) и слабые плюсовые температуры днем (0...+2°С), не исключены слабые осадки в виде снега», — отмечается в сообщении.

Также там уточняется, что уже к середине следующей недели вероятен выход очередных атлантических циклонов, которые принесут с собой осадки, потепление и усиление ветра.