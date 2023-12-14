Обвиняемый в покушении на экс-депутата калининградской облдумы Рудникова получил срок

Все новости по теме: Нападение на депутата Игоря Рудникова в марте 2016 года

Суд вынес приговор по делу о нападении на депутата калининградской областной Думы и издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова в марте 2016 года. Обвиняемый в покушении Алексей Каширин получил 9 лет колонии строгого режима, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Калининграда.

«Каширину назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего еще один год он будет ограничен в передвижении», — рассказали в суде, уточнив, что в июне этого года Каширин был приговорен за нападение на Рудникова к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, после апелляции потерпевшей стороной дело было вновь рассмотрено судом.

Напомним, 17 марта 2016 года в центре Калининграда Рудникову нанесли три ножевых ранения в область поясницы. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, позже переквалифицированное на статью о покушении на убийство. Одного из нападавших Алексея Каширина задержали в Санкт-Петербурге, известно, что ранее он работал в полиции.

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