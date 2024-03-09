Устанавливается охранная зона исторического парка «Сосновка» под Зеленоградском

Служба охраны объектов культурного наследия устанавливает охранную зону исторического ландшафтного парка «Сосновка», расположенного на улице Школьной в пос. Сосновка Зеленоградского района. Проект соответствующего приказа службы опубликован на сайте правительства области.



В границах парка, являющегося объектом культурного наследия местного значения, запрещается капитальное строительство, размещение промышленных предприятий, установка рекламных конструкций, телевизионных антенн, вырубка зеленых насаждений, и т.д.

В парке «Сосновка» планируется создать дендропарк, на его проектирование власти Зеленоградска выделили 24,6 млн рублей. При разработке проекта от авторов требуется предложить решения по оптимизации пешеходной структуры исторической части парка «Сосновка», тематические зоны, а также учесть «возможное размещение» павильона для торжественных регистраций брака и оранжереи. Кроме того, специалисты должны дать предложения по «брендированию и новой эстетике» парка и предусмотреть систему «умного освещения».

О планах по созданию дендропарка в районе Зеленоградска в местной администрации сообщали в апреле 2023 года. Тогда же губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. «Хотелось бы создать какой-то очень знаковый объект, потому что деньги большие. То есть второй ботанический сад или еще что-то», — пояснял глава региона.

Как сообщила в среду, 7 февраля, муниципальная газета «Волна», дендропарк на участке в 9,5 гектара, прилегающем к парку «Сосновка», планируют создать в 2024 году. Ранее речь шла о территории площадью порядка 20 гектаров.

На краю парка расположено историческое имение Бледау, которое впервые упоминается как трактир в 1352 году. По данным сайта «Пруссия.39», здание много раз перестраивалось и свой современный облик в стиле нового барокко по проекту архитектора графа фон Хохберга оно приобрело в 1913 году. Сейчас в имении расположена школа-интернат для слабослышащих детей.