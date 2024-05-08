ЛиАЗ о браке в калининградских автобусах: недочеты не являются конструктивными

Выявленный заводской брак у поставленных в Калининград автобусов ЛиАЗ не является конструктивным и будет оперативно устранен. Об этом в среду, 8 мая, «Новому Калининграду» сообщили представители Ликинского автобусного завода.



«Ликинский автобусный завод создал техническую комиссию и направил в Калининград для осмотра автобусов и приведения транспорта в полное соответствие требованиям пассажироперевозчика, — сообщили на предприятии. — Выявленные на отдельных автобусах недочеты не являются конструктивными и устраняются в кратчайшие сроки по гарантии совместно с поставщиками комплектующих. В данный момент с руководством города проработаны вопросы по работе общественного транспорта, интервал движения автобусов во время сервисных работ будет сохранен».

Представители ЛиАЗа также заявили, что производимые предприятием автобусы «соответствуют всем современным требованиям по комфорту и безопасности».

«Это самый распространенный на территории РФ городской автобус большого класса вместимости, хорошо зарекомендовавший себя многолетней работой по всей стране, в том числе в регионах со сложным рельефом и различными климатическими условиями, — добавили в пресс-службе предприятия. — Ликинский завод делает всё для обеспечения высокого качества выпускаемой техники в современных условиях, когда возникают перебои с комплектующими. Завод постоянно работает над увеличением процента санкционноустойчивых деталей и помогает российским поставщикам отладить логистические и производственные процессы на их предприятиях под те объёмы и сроки, которые ставятся заказчиками в различных регионах».

Днем ранее руководитель предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин сообщил «Новому Калининграду», что в некоторых автобусах ЛиАЗ двери не открывались во время остановок, а у части транспорта водитель на остановке опускал пол, после чего автобус не мог вернуться в исходное положение.

«В данном случае была допущена технологическая ошибка при производстве пневматики. Они посылают нам самолетом комплектующие, около 200 шлангов. Будет полная замена», — пояснял Фомин.