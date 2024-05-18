Облвласти ввели карантин по АЧС в муниципалитете на северо-востоке региона

Облвласти ввели карантин по АЧС в муниципалитете на северо-востоке региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вспышка африканской чумы свиней

Власти Калининградской области ввели карантин по африканской чуме свиней в Неманском городском округе. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Указ подразумевает установление трёх зон вокруг места. Первая — эпизоотический очаг — в радиусе 10 метров от места обнаружения павшей свиньи с координатами 54.887068 с.ш. и 21.938342 в.д. Угрожаемая зона, прилегающая к эпизоотическому очагу, устанавливается в радиусе 5 километров кроме предприятий по убою и переработке свиней и хозяйств, отнесённых к компартменту IV. Зона наблюдения располагается в радиусе 10 километров, в неё не попадают предприятия по убою и переработке свиней и хозяйства III и IV компартментов.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС устанавливаются на срок до выполнения всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, <...> но не ранее 30 календарных дней после их выполнения», — говорится в указе врио губернатора Калининградской области.

В апреле карантинные ограничения в связи с АЧС ввели на территориях Багратионовского и Полесского муниципальных округов. Тогда же Минприроды Калининградской области предложило охотникам отстрелять в регионе 411 кабанов. Трупы животных необходимо будет сдавать на лабораторные исследования на наличие вируса африканской чумы свиней. То же самое, только на Куршской косе, предлагал уже экс-губернатор области Антон Алиханов.

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