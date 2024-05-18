Облвласти ввели карантин по АЧС в муниципалитете на северо-востоке региона

Власти Калининградской области ввели карантин по африканской чуме свиней в Неманском городском округе. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.



Указ подразумевает установление трёх зон вокруг места. Первая — эпизоотический очаг — в радиусе 10 метров от места обнаружения павшей свиньи с координатами 54.887068 с.ш. и 21.938342 в.д. Угрожаемая зона, прилегающая к эпизоотическому очагу, устанавливается в радиусе 5 километров кроме предприятий по убою и переработке свиней и хозяйств, отнесённых к компартменту IV. Зона наблюдения располагается в радиусе 10 километров, в неё не попадают предприятия по убою и переработке свиней и хозяйства III и IV компартментов.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС устанавливаются на срок до выполнения всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, <...> но не ранее 30 календарных дней после их выполнения», — говорится в указе врио губернатора Калининградской области.