Власти решили достроить Тихоокеанскую и реконструировать Челюскинскую улицы

Городские власти решили достроить улицу Тихоокеанскую и реконструировать Челюскинскую. Об этом сообщается в телеграмм-канале администрации Калининграда в четверг, 6 июня.

Мэрия отметила, что власти подписали постановления об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. В общей сложности выделяется более 200 млн рублей.

«Этого должно хватить чтобы достроить Тихоокеанскую (от Алданской до Спасателей) и реконструировать примыкающую к ней Челюскинскую (от дома № 20-22)», — говорится в посте. Работы планируют завершить к 2025 году. Размеры дорог, на которых планируют развернуть работы, составляют 545 и 306 метров соответственно.