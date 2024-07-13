На один из волнорезов в Зеленоградске установили ограничитель прохода (фото)

На один из волнорезов на пляже в Зеленоградске в качестве эксперимента установили ограничитель прохода. Об этом сообщила общественно-политическая газета «Волна» на своей странице «ВКонтакте».
«В Зеленоградске в качестве эксперимента установлен первый ограничитель прохода по буне. В администрации в начале июля обсуждали креативные идеи, реализация которых позволит если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ „экстремалов“ на волнорезы», — говорится в посте.В начале июля сообщалось, что власти Зеленоградского округа начали обсуждать «креативные идеи, реализация которых позволит если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ „экстремалов“ на волнорезы». Тогда же стало известно, что за июнь 2024 года на водоёмах Калининградской области погибли 6 человек, в том числе один подросток. За аналогичный период в 2023 году погибли 4 человека. Всего в прошлом году на воде число погибших достигло 15 человек. 29 июня вблизи посёлка Береговое Балтийского округа утонули 2 человека. Недалеко от посёлка находится арт-деревня «Витланд», где по данным администрации округа, каждый год тонут 2-3 человека. 3 июня в Зеленоградске в море утонул 16-летний воспитанник «Нашего дома». Расследование по факту ЧП до сих пор продолжается.