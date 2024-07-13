На один из волнорезов в Зеленоградске установили ограничитель прохода (фото)

На один из волнорезов в Зеленоградске установили ограничитель прохода (фото)
Фото: страница газеты «Волна» «ВКонтакте»
Все новости по теме: Муниципалитеты

На один из волнорезов на пляже в Зеленоградске в качестве эксперимента установили ограничитель прохода. Об этом сообщила общественно-политическая газета «Волна» на своей странице «ВКонтакте».

«В Зеленоградске в качестве эксперимента установлен первый ограничитель прохода по буне. В администрации в начале июля обсуждали креативные идеи, реализация которых позволит если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ „экстремалов“ на волнорезы», — говорится в посте.

В начале июля сообщалось, что власти Зеленоградского округа начали обсуждать «креативные идеи, реализация которых позволит если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ „экстремалов“ на волнорезы». Тогда же стало известно, что за июнь 2024 года на водоёмах Калининградской области погибли 6 человек, в том числе один подросток. За аналогичный период в 2023 году погибли 4 человека. Всего в прошлом году на воде число погибших достигло 15 человек. 29 июня вблизи посёлка Береговое Балтийского округа утонули 2 человека. Недалеко от посёлка находится арт-деревня «Витланд», где по данным администрации округа, каждый год тонут 2-3 человека. 3 июня в Зеленоградске в море утонул 16-летний воспитанник «Нашего дома». Расследование по факту ЧП до сих пор продолжается.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter