На один из волнорезов в Зеленоградске установили ограничитель прохода (фото)

На один из волнорезов на пляже в Зеленоградске в качестве эксперимента установили ограничитель прохода. Об этом сообщила общественно-политическая газета «Волна» на своей странице «ВКонтакте».

«В Зеленоградске в качестве эксперимента установлен первый ограничитель прохода по буне. В администрации в начале июля обсуждали креативные идеи, реализация которых позволит если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ „экстремалов“ на волнорезы», — говорится в посте.