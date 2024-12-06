Директор Центра помощи: жертвы домашнего насилия не возвращаются в свои города

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Жертвы домашнего насилия боятся возвращаться в свои города, поскольку человек, который преследует их, «находится в непосредственной близости». Об этом рассказали директор Областного кризисного центра помощи женщинам Ирина Михайлюк и заместитель главы администрации Пионерского округа Людмила Высоцкая на круглом столе, посвященном проблемам насилия в семье.

После прохождения реабилитации женщины предпочитают оставаться в Пионерском, где находится Центр помощи, или начинают переезжать из одного муниципалитета в другой. «Это не бегающие люди. Они уже потеряли всякое доверие к государственным органам, силовым структурам. Куда они обращаются, им говорят: «Нет тела, нет дела. Как только труп будет, обращайтесь», — отметила Высоцкая.

Ранее сообщалось, что за более чем 20 лет своего существования Областной кризисный центр помощи женщинам оказал помощь более 5 тыс. жертв домашнего насилия, включая их детей. Без предоставления документов и составления программы женщина может находиться в центре сутки. По программе она может пребывать в нём два раза в год по два месяца.





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