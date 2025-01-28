В Госдуме планируют запретить производство и ввоз электронных сигарет в Россию

В Госдуме подготовили пакет законопроектов, которые запретят производство электронных сигарет в России и их ввоз в страну. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изменения планируют внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства». Поправки подразумевают также введение запрета владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним. Депутаты хотят запретить в России оборот, в том числе ввоз на территорию РФ, никотинового сырья, никотиносодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Издание отмечает, что 20 января на заседании Совета Думы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них. Он также напомнил на своей странице в соцсетях о введённом в 2023 году запрете на продажу вейпов несовершеннолетним. По мнению спикера Госдумы, этой меры недостаточно.

В декабре 2024 года на планерном заседании Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Новые нормы включили в статью 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Идею о полном запрете вейпов озвучивал экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще 9 февраля 2023 года. Тогда он утверждал, что из-за них в школах фиксируют отравления и обмороки. В сентябре губернатор опубликовал в соцсети пост с предложением «тотального запрета» электронных сигарет, генерирующие аэрозоль. Той же осенью 2023-го он вновь заявил о желании выйти с законодательной инициативой о полном запрете использования вейпов в России.