В парковой зоне на ул. Дмитрий Донского раскопали холм для прокладки пандуса (фото)

В парковой зоне на ул. Дмитрий Донского раскопали холм для прокладки пандуса (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В парковой зоне на улице Дмитрия Донского раскопали холм в районе бывшего кладбища для прокладки там пандуса. О том, что работы проводятся за счёт застройщика, построившего высотку рядом с кольцевой развязкой на той же улице, «Новому Калининграду» сообщил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

«Там будет двухполосный пандус, — уточнил Анисимов. — Одна полоса — для велосипедистов, а вторая — для маломобильных групп населения. Все работы, в том числе и тротуар вдоль парка оплачиваются застройщиком. При этом, проект пандуса он согласовал с городской администрацией».

В пресс-службе мэрии города подтвердили эту информацию, пояснив, что пандус был необходим в том числе из-за близости Детской областной больницы.

«Застройщик оплачивает не только строительство тротуара им пандуса, но также и уличное освещение, которое будет смонтировано вдоль нового тротуара», — добавили в пресс-службе.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Напомним, что проект высотки на углу улиц Дмитрия Донского и Генерал-фельдмаршала Румянцева был представлен осенью 2019 года. Разрешение на строительство 12-этажного жилого дома на этом месте областное агентство по архитектуре и градостроению выдало компании «Специализированный застройщик Калининград-Сити» в сентябре того же года. Авторы проекта относили дом на 463 квартиры к «премиум-классу» и утверждали, что изначально здание вообще должно было быть 14-этажным, но они согласились «урезать».

Участок был сформирован из двух других, на которых был расположен автоцентр и подъезды к нему.

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