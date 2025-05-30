СК проверяет информацию о нарушениях прав жильцов аварийного дома в п. Ровном

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Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома в п. Ровном Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В социальных сетях сообщается о длительном непринятии мер к признанию аварийным дома. Более пяти лет здание довоенной постройки находится в непригодном состоянии из-за образования сквозных трещин в стенах, нарушения целостности кровли и распространения в помещениях черной плесени. Несмотря на многочисленные жалобы граждан, большинство из которых пенсионеры, меры к признанию дома непригодным и расселению собственников не принимаются.

В СУ СК России по Калининградской области по данному факту начата процессуальная проверка, о промежуточных результатах которой будет доложено главе СКР. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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