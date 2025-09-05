Передвижной медкомплекс у Верхнего озера переехал в сквер у «Мать-России»

Министерство здравоохранение сообщило о смене места расположения передвижного медицинского комплекса у Верхнего озера с 5 сентября. Теперь он будет находиться в сквере у монумента «Мать-Россия», пишет пресс-служба регионального правительства.

Передвижной комплекс наряду с двумя другими — на пл. Победы и в Южном парке — функционирует в рамках областного проекта «Калининградская область — здоровый регион». В блоке исследования проводятся экспресс-диагностики: общий анализ крови, ЭКГ, а также измерение уровня холестерина и глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления, антропометрических данных и т.д. Все они входят в перечень первого этапа диспансеризации. Помимо этого, в медкомплексе проводится вакцинация населения от гриппа и пневмококка.

Передвижной комплекс будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 30 сентября.