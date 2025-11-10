Мэрия анонсировала закрытие движения на 3-х улицах из-за ремонта трамвайных путей

В Калининграде на участках ул. Спортивной, Катина и Чкалова будет поэтапно закрываться движение с 20 ноября по 20 декабря. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщила пресс-служба администрации города.

Закрытия планируются:

с 20 по 30 ноября — на участке Спортивной в районе пересечения с проспектом Мира;

с 1 по 10 декабря — на участке Катина в районе пересечения с проспектом Мира;

с 11 по 20 декабря — на участке Чкалова в районе пересечения с проспектом Мира.

Автобусы № 18 «ул. Большая Окружная 1-я — мкр. Прибрежный» и № 72 «мкр. Чкаловск — завод „Янтарь“» с 1 по 10 декабря направят в сторону центра по проспекту Мира, Бассейной, Катина и далее согласно существующим схемам движения. Обратно — по привычному маршруту.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР». В связи с проведением работ с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил администрации разработать комплексный план маршрутной сети областного центра. По его словам, на обновление участка трамвайных путей на проспекте Мира от Чкалова до Бассейной с разворотным кольцом «было больше всего запросов».

