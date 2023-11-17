Производство мясных консерв в области сократилось на 13,5% из-за дороговизны банок

В регионе сократились объемы производства мясных консервов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.



Всего за первые девять месяцев 2023 года было произведено 39,3 миллиона консерв, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В министерстве связывают падение объемов производства с высокими ценами на консервные банки: «Также произошло снижение объемов производства по мясным консервам, почти 13,5%, это связано с ростом цен на комплектующие. Банка, ну, есть такая ситуация. Надеюсь, что предприятия найдут альтернативу, мы над этим работаем», — сообщил Артем Иванов.

Также по сравнению с первыми девятью месяцев 2022 года сократилось производство колбас (4,1%), сыра (4,7%) и обработанного молока (4,1%), зато заметно выросли объемы производства кондитерских изделий (38,1%) и мясных полуфабрикатов (27,7%).