ОКБ «Факел» ввело в эксплуатацию базу для серийного изготовления двигателей

ОКБ «Факел» ввело в эксплуатацию базу для серийного изготовления двигателей
Скриншот публичной кадастровой карты
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АО «Опытное конструкторское бюро „Факел“» разрешили ввести в эксплуатацию производственную и испытательную базу для серийного изготовления термокаталитических двигателей. Соответствующая информация размещена на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Речь идёт о первом этапе реконструкции и технического перевооружения объекта, расположенного по адресу: Московский проспект, 181 на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132804:236. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 14 марта 2025 года.

«Спешим поделиться отличной новостью! АО Опытное конструкторской бюро «Факел» получило разрешение на ввод в эксплуатацию здания опытного цеха с опытно-конструкторским бюро по созданию двигателей для летательных аппаратов!«,- прокомментировали сотрудники минграда в соцсети «ВКонтакте».

«OKБ „Факел“ уже давно зарекомендовало себя как лидер в создании стационарных плазменных двигателей и термокаталитических двигателей на гидразине для космической промышленности. Согласно данным на 2022 год, на орбиту было запущено более 700 аппаратов с двигателями этого предприятия», — добавили в министерстве.

Как стало известно ранее, ОКБ «Факел» также получило от правительства Калининградской области разрешение на реконструкцию семи зданий и сооружений в Неманском районе.

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