Правительство РФ направляет допсредства для калининградской промышленности

Правительство РФ выделяет дополнительные средства для калининградской промышленности. Льготные займы на общую сумму 250 млн руб. получат не менее трёх калининградских предприятий, сообщил премьер Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

По словам Мишустина, всего субсидии в сумме 1,4 млрд рублей поступят в шесть регионов: Хабаровский край, Чечня, Вологодская, Калининградская, Ростовская и Тамбовская области. Через докапитализацию местных фондов развития промышленности средства в форме льготных займов получат местные предприятия для реализации своих инвестпроектов. «Ресурсы позволят реализовать не менее 25 инвестиционных проектов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, авиа- и автопром, лёгкая промышленность, нефтехимия, и будут способствовать достижению технологического суверенитета», — отметил Мишустин.

В Калининградской области предусмотрено развитие предприятия по производству автоматизированного и роботизированного оборудования, модернизация производства прицепов и порошковой проволоки, добавляет пресс-служба Правительства РФ.

Как пояснили в областном минэкпроме, с учётом регионального софинансирования общая сумма льготных займов, которые Фонд развития промышленности (ФРП) сможет дополнительно направить предприятиям, составит 300 млн руб.

ФРП появился в Калининградской области в 2017 году. Сейчас он входит в структуру регионального центра «Мой бизнес». Всего за время работы фонд предоставил 54 льготных займа на сумму 1,7 млрд руб., в том числе на реализацию инвестиционных проектов (41 заём на сумму 1,4 млрд).

Эта мера поддержки — одна из самых востребованных у промышленных предприятий региона, подчеркивает пресс-служба правительства области. Среди заёмщиков фонда — компания «Грюнвальд». Благодаря льготному займу в 150 млн руб. предприятие смогло роботизировать процесс сварки прицепов и полуприцепов, освободить и перераспределить трудовые ресурсы на другие направления.

В этом году заёмное финансирование от регионального ФРП привлёк калининградский производитель контейнерных кранов — завод «Балткран». Машиностроительное предприятие получило 30 млн руб. на покупку современной машины плазменной резки.

