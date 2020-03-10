В Зеленоградске женщина сломала на корпоративе руки с пошла в суд

В Зеленоградске женщина, сломавшая на корпоративе руки, требует через суд взыскать с ресторана компенсацию. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе районного суда.

Истица указала, что в конце декабря 2019 года она с компанией пришла на корпоратив в заведение ответчика. Из-за скользкого напольного покрытия женщина поскользнулась и упала, сломав обе руки.

Женщина полагает, что получила травму по вине ответчика, который не содержал должным образом помещение и не принял меры для безопасного передвижения посетителей. При этом она отметила, что в ресторан пришла в удобной обуви, а инцидент произошел спустя несколько минут после начала ужина.

Истица просит суд взыскать с ООО компенсацию морального вреда размере 500 тыс. руб. Предварительное судебное заседание назначено на 31 марта 2020 года.