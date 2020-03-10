В Зеленоградске женщина сломала на корпоративе руки с пошла в суд

В Зеленоградске женщина сломала на корпоративе руки с пошла в суд
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проверки

В Зеленоградске женщина, сломавшая на корпоративе руки, требует через суд взыскать с ресторана компенсацию. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе районного суда.

Истица указала, что в конце декабря 2019 года она с компанией пришла на корпоратив в заведение ответчика. Из-за скользкого напольного покрытия женщина поскользнулась и упала, сломав обе руки.

Женщина полагает, что получила травму по вине ответчика, который не содержал должным образом помещение и не принял меры для безопасного передвижения посетителей. При этом она отметила, что в ресторан пришла в удобной обуви, а инцидент произошел спустя несколько минут после начала ужина.

Истица просит суд взыскать с ООО компенсацию морального вреда размере 500 тыс. руб. Предварительное судебное заседание назначено на 31 марта 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (8)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter