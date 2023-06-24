Путин: Вооруженные силы РФ получили приказ по нейтрализации организаторов вооруженного мятежа

В ходе экстренного выступления утром 24 июня президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы получили «соответствующие приказы» и признал, что Ростов-на-Дону захвачен мятежниками.

«Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией», — заявил Путин.

Президент добавил, что все, «кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

«Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри, и потому действия, которые раскалывают наше единство — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, — продолжил Путин. — Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий и в итоге трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться».



Путин призвал защитить народ и государственность «от внутреннего предательства».

«То, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, — добавил он. — Измене и к своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“, герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство Русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытаются организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и к капитуляции».