В Калининградской области ураган повалил 63 дерева

Ураган, прошедший в Калининградской области в ночь с 6 на 7 августа 2023 года, повалил на дороги 63 дерева, сообщают в Мининфраструктуры региона.



«Минувшим вечером и ночью ураган повалил на областные дороги 63 дерева. Больше всего деревьев упало в Полесском муниципальном округе — 22 штуки, в остальных муниципалитетах от одного до восьми. Все упавшие деревья к семи утра сегодняшнего дня были убраны», — сообщают на официальной странице министерства «ВКонтакте».

Ранее МЧС предупредило о возможных неблагоприятных погодных явлениях в ночь с 6 на 7 августа.