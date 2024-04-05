В суд поступило дело о гибели рабочих от удара током

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по факту гибели двоих рабочих в поселке Совхозном. ЧП произошло осенью прошлого года. Материалы поступили в суд, сообщает пресс-служба областного суда.

Уголовное дело было возбуждено в отношении машиниста автокрана и главного механика. По версии следствия, в сентябре прошлого года года на производственной площадке в Совхозном машинист приступил к разгрузке металлической бытовки с грузового автомобиля. В качестве стропальщиков выступили двое рабочих, которые непрерывно придерживали бытовку руками, предотвращая ее развороты. В какой-то момент один из них, сделав шаг, споткнулся о лежащий на земле деревянный паллет, и, падая, оперся двумя руками на бытовку, тем самым нарушив ее равновесие. «Ветвь стропа приблизилась на недопустимое расстояние к проводам, крановщик не предпринял необходимых мер для исправления ситуации, произошла вспышка. Оба мужчины от удара током погибли мгновенно», — отметили в суде.

Следствие указало, что функции непосредственного руководителя работ выполнял главный механик, допустивший к погрузо-разгрузочным работам машиниста автокрана, который не прошел обучение по охране труда, стажировку на рабочем месте, обязательный медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, медицинский осмотр перед сменой. Кроме того, механик, зная об отсутствии у машиниста автокрана допуска к самостоятельной работе, в том числе повышенной опасности, покинул территорию строящегося объекта.

Действия обоих квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда.