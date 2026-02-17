Калининградцу грозит до 15 лет за «содействие террористической деятельности» (видео)

УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России — содействие террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего финансирование «Террористического сообщества, созданного Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка». За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, способствовавших совершению противоправной деятельности.

