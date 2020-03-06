Из-за коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана

Из-за коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство РФ приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 6 марта.

Запрет начинает действовать с полуночи 7 марта и не касается граждан государств — членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России.

Авиакомпаниям запрещено перевозить иностранцев из Ирана в Россию (в том числе транзитом). МВД поручено приостановить приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МИД России должен «временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных и туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран, в Посольстве и консульских учреждениях Российской Федерации в Исламской Республике Иран».

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