Депутата Андрея Колесника исключают из комитета по транспорту

Депутата Андрея Колесника исключают из комитета по транспорту
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Депутата Госдумы Андрея Колесника исключают из комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Соответствующий проект постановления был внесен комиссией Госдумы по регламенту 21 июля. Сейчас он направлен спикеру и в совет нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, депутата вместо этого включают в состав комитета по обороне.

Напомним, что 11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter