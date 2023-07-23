Депутата Андрея Колесника исключают из комитета по транспорту

Депутата Госдумы Андрея Колесника исключают из комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Соответствующий проект постановления был внесен комиссией Госдумы по регламенту 21 июля. Сейчас он направлен спикеру и в совет нижней палаты парламента.
В соответствии с документом, депутата вместо этого включают в состав комитета по обороне.Напомним, что 11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.