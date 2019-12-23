«МегаФон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий

«МегаФон» и «СДС-Уголь» будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством для повышения производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.

На данный момент базовые станции «МегаФона» уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь»: АО «Черниговец», ООО «Шахтоуправление «Майское», АО «Салек» и ООО «Шахта Листвяжная». МегаФон обеспечивает работу более чем 2 тыс. IoT-модулей, установленных на горнотранспортном оборудовании «СДС-Уголь». Они интегрированы с автоматической системой диспетчеризации и отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы.







Базовая станция «МегаФона» обеспечила и работу беспилотного грузовика «Камаз» на шахте «Листвяжная», которая была продемонстрирована в конце декабря. По итогам запуска состоялся телемост между Кемеровской областью и Москвой на инфраструктуре первой за Уралом тестовой сети 5G.

«Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Благодаря 5G можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, AR и т.д.», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. В рамках национального проекта „Экология“ и реализации концепции „Чистый Уголь = Зелёный Кузбасс“ применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе», — отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

«Губернатор Кузбасса поставил задачу по цифровизации региона — в том числе, и угольной отрасли. Сегодняшнее событие на „Листвяжной“ — важнейший шаг на пути достижения этой цели», — сказал замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.