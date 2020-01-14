Уролог: не рекомендую следовать рекомендациям по лечению из интернета

Уролог-андролог Сергей Сергеевич Рачковский рассказал, почему не нужно слепо следовать советам тех, у кого была вроде бы подобная проблема, как у вас, и он от неё избавился.

Встречаются пациенты, которые в своём лечении больше доверяют форумам, где пишут такие же пациенты: что лечили и как лечили. Ничего не имею против общения людей, которые делятся своим опытом, но вот вопрос: насколько стоит следовать рекомендациям, данным на таких форумах?

Важно понимать, что когда лечение рекомендует доктор, то его слова основываются на крупных исследованиях. То есть лечение проверено и безопасно! А когда на форуме рекомендации даёт условный Лёха0346, то его лечение чаще всего основано только на личном опыте (исследование проведено на одном человеке). Я не спорю, что именно ему оно помогло, но мы же не знаем достоверно, какая ситуация была у Лёхи (какой набор сопутствующих факторов и почему именно ему помогло), поэтому сделать правильные выводы, подойдёт ли такое лечение другому человеку, увы, нереально.

Вот пример: у меня что-то шумит в машине — захожу на форум любителей моей марки и модели авто. Пишут, что если шумит что-то сзади, то нужно менять подшипник, но я, как и большинство из вас, не стартану в магазин автозапчастей за подшипником, потому что сзади шуметь может не только он. Самое разумное — обратиться к профессионалам в автосервис, и вполне возможно, что специалисты скажут, что это вообще не подшипник, а, допустим, муфта нуждается в замене. И замена подшипника в этой ситуации мне просто не помогла бы. Но вполне возможно, что у другого автолюбителя в замене нуждается именно эта запчасть. Симптомы будут одинаковые, а решение проблемы — абсолютно разное.

Если у вас что-то забарахлило по части сексуальной составляющей — обращайтесь, отремонтируем:

- Улучшение потенции
- Лечение преждевременного семяизвержения
- Лечение аденомы предстательной железы
- Лечение простатита
- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем

Хотите что-то спросить лично? Сергей Сергеевич с удовольствием общается в «Инстаграм»: @dr.sergei_rachkovskii 

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1. На сайте медцентра Class Clinic через форму записи или с помощью онлайн-консультанта. Действует скидка 20%, стоимость первичной консультации вместе с двумя видами УЗИ (предстательная железа и мочевой пузырь) — 1 120 рублей.
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Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.


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Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
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Источник: Class Clinic
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