Сделай шаг навстречу успешному будущему — вливайся в команду Политеха!

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Справка

Гусевский политехнический техникум

Гусевский р-н, г. Гусев, ул. Ульяновых, 2-4
+7 (40143) 3 38 63
www.guspoliteh.ru
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Коронавирус подождёт

Елена Калугина о том, как ситуация с COVID-19 порой удачно сочетается с масштабными политическими событиями.

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