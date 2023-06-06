«Chery Центр Автоград Калининград» получил престижную награду в Шанхае

«Chery Центр Автоград» на Окружной в Калининграде был признан одним из выдающихся дилеров международной сети дилерских центров Chery. Награждение проводила штаб-квартира Chery в рамках Шанхайского международного автосалона — центрального события для бурно развивающегося китайского автопрома. Так компания оценила исключительный вклад представителей самого западного региона России в продвижение бренда.

Номинация, в которой проходило награждение, называется «Выдающийся дилер 2022». Оценивалось все: объем продаж, рекламная активность, сервисное обслуживание, продажи запчастей, гарантийное и постгарантийное обслуживание, работа с покупателями в клубе и многое другое. В результате лучшими признаны 16 дилерских центров из разных концов света, российских в их числе всего 5. Сложно представить уровень конкуренции, который с честью выдержал калининградский дилер. Ведь на Шанхайском международном автосалоне присутствовали представители дилерских центров со всего мира. Из России приглашение получили всего 22 дилера. Попасть туда было уже престижно.

Всего экспозицию выставки в Шанхае составили более тысячи моделей автомобилей, в том числе свыше 90 новинок, более 60 концептов и около 270 машин на новых источниках энергии. Достойное место среди них заняла продукция Chery, продемонстрировавшей, помимо прочего, собственные концепт-кары, основанные на новейших технологических решениях.

Современная жизнь стремительна: не за горами время, когда эти новинки займут свое место в салонах и появятся в том числе в Калининграде. «Chery Центр Автоград» на Окружной, который работает на калининградском рынке с 2013 года, уже сейчас представляет модели, которые обладают ярким дизайном, современными технологиями и богатым набором опций. Вот лишь два примера — Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

Слово «Max» здесь говорит само за себя: это максимальный уровень безопасности, комфорта и непревзойденный дизайн. Tiggo 7 Pro Max — автомобиль для тех, кто во всех смыслах мчится вперед. Броские спортивные акценты; суперсовременная электронная «начинка» (включая возможность использовать голосовой помощник); беспроводная зарядка, стильный кожаный салон — ценители особенно отмечают эстетичную двойную прострочку.

А вот Tiggo 8 Pro Max — это семейный автомобиль бизнес-класса! Рассчитанный на 7 мест (причем дополнительные также комфортны) он отличается подчеркнутой солидностью и мощью, а управлять им помогает пакет ассистентов безопасности и активной помощи — у вас просто не будет шансов съехать со своей полосы или опасно приблизиться к другой машине.

Ощутить все эти преимущества вы сможете, прямо сейчас записавшись на тест-драйв через

«Chery Центр Автоград» на Окружной. И, кстати говоря, поймете, что в случае с Chery любое описание меркнет перед реальностью. Для клиентов центра всегда есть в наличии специальные предложения, которые несомненно станут приятным бонусом при покупке автомобиля.

Впрочем, максимальным вниманием к безопасности отличаются обе модели. А еще у них есть многоступенчатая регулировка сидений, включающая поясничный упор для дальней дороги; беспроводные зарядки и USB-порты; сенсорные экраны с простым и понятным интерфейсом; климат-контроль; премиальная аудиосистема и многоцветная подсветка; дистанционный запуск двигателя; превосходная панорамная крыша — обеспечивающая круговой обзор и защищенная от солнца; светодиодные фары (они эффективнее галогенных почти втрое), и так далее, и так далее. Наконец, это знаменитая решетка радиатора с эффектом драгоценных камней, который дает игра света и тени, а также возможность выбрать «глубокий синий», «огненный красный», «стальной серый» и другие цвета кузова.

* Информация не является офертой. Подробности уточняйте у сотрудников официального дилерского центра «Автоград».

** Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.

*** Указанное в рекламе оборудование, может быть опциональным.



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