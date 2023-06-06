«Chery Центр Автоград Калининград» получил престижную награду в Шанхае

«Chery Центр Автоград» на Окружной в Калининграде был признан одним из выдающихся дилеров международной сети дилерских центров Chery. Награждение проводила штаб-квартира Chery в рамках Шанхайского международного автосалона — центрального события для бурно развивающегося китайского автопрома. Так компания оценила исключительный вклад представителей самого западного региона России в продвижение бренда.
Всего экспозицию выставки в Шанхае составили более тысячи моделей автомобилей, в том числе свыше 90 новинок, более 60 концептов и около 270 машин на новых источниках энергии. Достойное место среди них заняла продукция Chery, продемонстрировавшей, помимо прочего, собственные концепт-кары, основанные на новейших технологических решениях.
Современная жизнь стремительна: не за горами время, когда эти новинки займут свое место в салонах и появятся в том числе в Калининграде. «Chery Центр Автоград» на Окружной, который работает на калининградском рынке с 2013 года, уже сейчас представляет модели, которые обладают ярким дизайном, современными технологиями и богатым набором опций. Вот лишь два примера — Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.
А вот Tiggo 8 Pro Max — это семейный автомобиль бизнес-класса! Рассчитанный на 7 мест (причем дополнительные также комфортны) он отличается подчеркнутой солидностью и мощью, а управлять им помогает пакет ассистентов безопасности и активной помощи — у вас просто не будет шансов съехать со своей полосы или опасно приблизиться к другой машине.
Ощутить все эти преимущества вы сможете, прямо сейчас записавшись на тест-драйв через сайт «Chery Центр Автоград» на Окружной. И, кстати говоря, поймете, что в случае с Chery любое описание меркнет перед реальностью. Для клиентов центра всегда есть в наличии специальные предложения, которые несомненно станут приятным бонусом при покупке автомобиля.
** Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.
*** Указанное в рекламе оборудование, может быть опциональным.
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