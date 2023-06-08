Фитнес-пространство «Эксцентрик» поможет вернуть функциональность

Основатель фитнес-пространства «Эксцентрик» Алексей Гунин связал жизнь со спортом с раннего детства. Он стал дипломированным специалистом в области менеджмента физической культуры и спорта, а также мастер-тренером, что позволило в марте 2018 года открыть свой тренажёрный зал повышенной эффективности «Эксцентрик».

За пять лет работы Алексей много обучался, набрался опыта и собрал команду из профессионалов своего дела. Сегодня в зале работают уникальные специалисты с международной сертификацией тренировочной системы Functional Patterns. Это позволило тренажёрному залу вырасти в целое фитнес-пространство. Алексей уверен, что из-за гаджетов и цифровых технологий современный человек начал постепенно деградировать в физическом состоянии. Миссия «Эксцентрика» — вернуть функциональность, научить людей чувствовать своё тело и понимать, как оно устроено.


«Эксцентрик» эффективно и в короткие сроки помогает детям сформировать естественные навыки движения, а взрослым — восстановить утраченные. Фитнес-пространство отлично подходит для спортсменов, которые хотят продлить спортивную карьеру, ведь в «Эксцентрике» занимаются профилактикой травматизма. Специалисты фитнес-пространства делают видеофиксацию до и после курса занятий, чтобы отслеживать успехи клиентов. По словам Алексея, уже после шести занятий можно ощутить улучшение результатов и общего состояния.

«Эксцентрик» думает о каждом. Для тех, кто не может приехать в зал или хочет заниматься самостоятельно, разрабатываются видеокурсы. А чтобы было удобнее записаться на тренировку и выбрать нужную услугу, запустили мобильное приложение «Эксцентрик», 6+. В центре проводятся индивидуальные тренировки от 2200 до 2800 руб. за занятие и групповые — от 1300 рублей.

Фитнес-пространство «Эксцентрик» находится по адресу:
г. Калининград, ул. Кипарисовая, 4 (район ЖК «Восток»).
vk.com/eccentric_gym



Текст, фото — Мария Кольчик.

При поддержке Фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области«.Исполнитель ООО «Высший класс».

Реклама. ИП Гунин Алексей Александрович


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Источник: Фитнес-пространство «Эксцентрик»
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