Дом за неделю: зкономичные модульные 3D-дома изготовит местный производитель

На калининградском строительном рынке появилась необычная новинка: каменно-композитные дома-конструкторы, которые можно собрать «с нуля» буквально за неделю и получить «белый ключ» со встроенными коммуникациями. Цены на такие дома примерно вполовину ниже, чем при обычном строительстве, а простоять модульный дом способен даже дольше «традиционного» собрата. Рассказываем, как это устроено.

Модульные дома CyberModul — новинка от «Знаменского композитного завода», предприятия с безупречной репутацией и почти 10-летней историей. Завод научился изготавливать композитные самонесущие панели, из которых можно собирать здания, запатентовал свое изобретение и вывел на рынок в декабре 2022 г.


 «Это первая в России технология, она вошла в тройку лучших по стране в прошлом году. Технология называется 3D-штампование. Если объяснять совсем просто, то мы в специальные большие „вафельницы“ (огромные семиметровые прессы) закладываем элементы панели, заливаем специальную композитную пену и „выпекаем“ — стены, пол, потолок», — рассказывает гендиректор завода Дмитрий Христов.

В эти панели уже «вшиты» все коммуникации: и трубы, и кабель-каналы. Дом из них собирается прямо на месте, как большой конструктор. При этом получается сразу «белый ключ». Поверхность плит идеально ровная и после шпаклевки стыков подходит для всех видов отделки.

В стоимость здания входят и окна AeroCarbon, тоже собственная разработка Знаменского композитного завода. Это теплые ультратонкие конструкции, аналогов которым на рынке нет.

Важная особенность композитных панелей, изготавливаемых по технологии 3D-штампования, — их пожаростойкость, благодаря чему собранные из них здания надежно защищены от пожаров. Из-за очень низкой теплопроводности материалов панели хорошо удерживают и тепло, и прохладу, помогая поддерживать комфортную температуру в доме и экономить на отоплении в холодные месяцы. К тому же материалы безвредны, и дома из них получаются экологичными.



Еще один безусловный козырь — скорость строительства. На изготовление панелей для здания уходит в среднем 3-4 дня, еще пара дней требуется на сборку. В итоге полностью готовый дом таким способом можно построить с нуля всего за неделю.

Немаловажным фактором является и стоимость строительства. Она в 2 раза ниже, чем при традиционной стройке. В среднем квадратный метр такого дома сейчас стоит порядка 35 тыс. рублей при средней рыночной цене новостройки в 108-115 тыс. за «квадрат».


 Из панелей можно «напечатать» практически все что угодно: от небольшой бани или однокомнатного домика в 16 кв. м до трехэтажного особняка. Это может быть и корабль, и плавучий, и дом на колесах, и вполне себе классический городской коттедж. Проблем с регистрацией такого здания не возникнет.

При всей необычности идеи, скорости и привлекательной цене строительства модульные дома долговечны. На конструктив действует семилетняя гарантия, а само здание способно простоять полвека. И этот показатель снится далеко не всем сегодняшним «традиционным» новостройкам. Наша компания аккредитована в реестре застройщиков по сельской ипотеке в Россельхозбанке.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

Справка

Знаменский Композитный Завод

г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, 8, 2 этаж
+7 (4012) 332-333
composite.world

Знаменский Композитный Завод (Склад и производство)

Багратионовский р-н, пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова, 38Г
168
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