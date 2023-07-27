Где в Калининграде купить настоящую икру по вкусной цене летнего улова 2023

Путина — время массовой миграции рыбы. В этот период происходит интенсивное рыболовство. Прежде в продаже была икра сезона 2022. Сейчас в фирменной сети выгодных торговых точек «Икорный дом» уже можно бесплатно продегустировать перед покупкой и приобрести икру летнего улова 2023 года.
Икра поставляется с заводов Камчатки, Сахалина, Чукотки, Хабаровского края, Приморья. Её доставляют самолётами в течение суток и хранят с соблюдением всех норм — при температуре –4 — –6 °C, как на заводах-изготовителях, поэтому вы можете полакомиться всегда свежим и вкусным продуктом.
— БЦ «Морской» — филиал, ул. Театральная, 35 (пересечение с Гвардейским пр-м), первый этаж, холл. Режим работы: с 9.00 до 20.30 без выходных.
Ассортимент зависит от сезонности.
В «Икорном доме» нет уценок, распродаж, псевдоскидок и кешбэков — вкусная цена на красную икру каждый день, потому что:
- Икра закупается большими партиями, напрямую с заводов Дальнего Востока;
- Действует минимальная наценка;
- Нет залежавшейся продукции;
- Новые поставки по 2–3 раза в неделю;
- Продукция хранится в специальном оборудовании, поэтому она всегда свежая!
Помимо красной и чёрной икры имеется огромный выбор рыбы, морепродуктов, полуфабрикатов из морепродуктов, колбасных и мясных изделий из дикого мяса. Например, вкусная рыбка малосолёная, натурального холодного и горячего копчения, вяленая рыба, свежемороженая и рыбные деликатесы.
Вся готовая рыба:
- без консервантов;
- без растворителей костей;
- без красителей;
- без глутамата;
- без жидкого дыма;
- с минимумом соли (всего 2,5–3%).
Поскольку вся рыба не содержит никакой химии, она полезная и очень вкусная!
Морепродукты в «Икорном доме» дикие, безо льда, поэтому в них нет лишнего веса: мясо краба, конечности краба, различные морские гребешки, мидии, креветки в ассортименте и многое другое.
Полуфабрикаты в виде различных пельменей и котлет из рыбы и морепродуктов в «Икорном доме» тоже полезные, так как они:
- без добавок;
- без растительного белка;
- без молочного белка;
- без консервантов;
- без красителей;
- без глутамата;
- без химии;
- без ГМО.
Продукция в красивых и подарочных упаковках — она будет идеальным презентом на любой праздник для себя и для близких.
С «Икорным домом» всегда вкусно, полезно и выгодно!