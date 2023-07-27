Где в Калининграде купить настоящую икру по вкусной цене летнего улова 2023


Путина — время массовой миграции рыбы. В этот период происходит интенсивное рыболовство. Прежде в продаже была икра сезона 2022. Сейчас в фирменной сети выгодных торговых точек «Икорный дом» уже можно бесплатно продегустировать перед покупкой и приобрести икру летнего улова 2023 года.

Икра поставляется с заводов Камчатки, Сахалина, Чукотки, Хабаровского края, Приморья. Её доставляют самолётами в течение суток и хранят с соблюдением всех норм — при температуре –4 — –6 °C, как на заводах-изготовителях, поэтому вы можете полакомиться всегда свежим и вкусным продуктом.

В выгодных торговых точках магазинов «Икорный дом» всегда есть бесплатная дегустация до 15 видов красной и чёрной икры:
— ул. Шахатная, 4-В (пересечение с ул. Артиллерийской) — главный магазин, с самым большим ассортиментом сети. Ориентиры: «Гостиница», учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной бульвар». Автобусные маршруты: 19, 32, 44, 26. Режим работы с 9.00 до 21.00 без выходных
— БЦ «Морской» — филиал, ул. Театральная, 35 (пересечение с Гвардейским пр-м), первый этаж, холл. Режим работы: с 9.00 до 20.30 без выходных.

Ассортимент зависит от сезонности.

В «Икорном доме» нет уценок, распродаж, псевдоскидок и кешбэков — вкусная цена на красную икру каждый день, потому что:

  • Икра закупается большими партиями, напрямую с заводов Дальнего Востока;
  • Действует минимальная наценка;
  • Нет залежавшейся продукции;
  • Новые поставки по 2–3 раза в неделю;
  • Продукция хранится в специальном оборудовании, поэтому она всегда свежая!

Помимо красной и чёрной икры имеется огромный выбор рыбы, морепродуктов, полуфабрикатов из морепродуктов, колбасных и мясных изделий из дикого мяса. Например, вкусная рыбка малосолёная, натурального холодного и горячего копчения, вяленая рыба, свежемороженая и рыбные деликатесы.

Вся готовая рыба:

  • без консервантов;
  • без растворителей костей;
  • без красителей;
  • без глутамата;
  • без жидкого дыма;
  • с минимумом соли (всего 2,5–3%).

Поскольку вся рыба не содержит никакой химии, она полезная и очень вкусная!

Морепродукты  в «Икорном доме» дикие, безо льда, поэтому в них нет лишнего веса: мясо краба, конечности краба, различные морские гребешки, мидии, креветки в ассортименте и многое другое.

Полуфабрикаты в виде различных пельменей и котлет из рыбы и морепродуктов в «Икорном доме» тоже полезные, так как они:

  • без добавок;
  • без растительного белка;
  • без молочного белка;
  • без консервантов;
  • без красителей;
  • без глутамата;
  • без химии;
  • без ГМО.
Также в наличии в «Икорном доме» интересная линейка мясных и колбасных изделий из дикого мяса: колбасы, нарезки, бастурма, карпаччо, вяленое и сушёное мясо. Мясо в виде паштетов и в тушёном виде: олень, лось, медведь, конина, барсук, страус, бобёр, глухарь, заяц, куропатка и многое другое.

Продукция в красивых и подарочных упаковках — она будет идеальным презентом на любой праздник для себя и для близких.

С «Икорным домом» всегда вкусно, полезно и выгодно!

Справка

Икорный Дом Главный магазин

г. Калининград, ул. Шахматная, 4-В, ор-р Гостиница и учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной Бульвар»
+7 911 492 57 22

Икорный Дом магазин

г. Калининград, ул. Театральная, 35, 1 этаж, холл, пересечение с Гвардейским проспектом, БЦ «Морской»
+7 911 492 57 22
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