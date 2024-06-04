Объявлен розыгрыш велосипеда в Калининграде

Лето наступило, и это идеальное время порадовать себя или ребенка новым велосипедом!
Velomagazin39.ru устраиваем захватывающий розыгрыш велосипеда, оснащенного качественным оборудованием.
Чтобы принять участие, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов:
• Сделайте репост розыгрыша с нашего сайта к себе на стену VK (значок «поделиться» в одной строке с названием статьи) https://velomagazin39.ru/sales/rozygrysh-podrostkovog..
• Выложите этот репост в сторис VK.
• Подпишитесь на наш YouTube-канал https://www.youtube.com/@Velomagazin39.
• Найдите пост с конкурсом в нашей группе VK https://vk.com/velomagazin39 и напишите под ним «Готово», наш сотрудник присвоит вам личный номер участника
• Не удаляйте репост на стене до даты окончания конкурса.
Обязательно убедитесь, что ваша страница открыта, чтобы мы могли проверить наличие выполнения условий.
В день Х мы проведем прямой эфир, где определится участник с помощью онлайн-приложения розыгрышей.
Победителя выберем 29 июня в прямом эфире группы @velomagazin39.
Напоминаем, что в магазине velomagazin39.ru помогут вам выбрать правильный велосипед для себя и ваших детей. Приходите к нам: П. Севастьянова, д.15-25, Камская д.2Б, корп.4 ТЦ «Камский», 7 павильон.