Объявлен розыгрыш велосипеда в Калининграде

Лето наступило, и это идеальное время порадовать себя или ребенка новым велосипедом!

Velomagazin39.ru устраиваем захватывающий розыгрыш велосипеда, оснащенного качественным оборудованием.

Чтобы принять участие, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов:



• Сделайте репост розыгрыша с нашего сайта к себе на стену VK (значок «поделиться» в одной строке с названием статьи)

• Выложите этот репост в сторис VK.

• Подпишитесь на наш YouTube-канал

• Найдите пост с конкурсом в нашей группе VK

• Не удаляйте репост на стене до даты окончания конкурса. • Вступите в нашу группу VK @velomagazin39 • Сделайте репост розыгрыша с нашего сайта к себе на стену VK (значок «поделиться» в одной строке с названием статьи) https://velomagazin39.ru/sales/rozygrysh-podrostkovog ..• Выложите этот репост в сторис VK.• Подпишитесь на наш YouTube-канал https://www.youtube.com/@Velomagazin39 • Найдите пост с конкурсом в нашей группе VK https://vk.com/velomagazin39 и напишите под ним «Готово», наш сотрудник присвоит вам личный номер участника• Не удаляйте репост на стене до даты окончания конкурса.

Обязательно убедитесь, что ваша страница открыта, чтобы мы могли проверить наличие выполнения условий.

В день Х мы проведем прямой эфир, где определится участник с помощью онлайн-приложения розыгрышей.

Победителя выберем 29 июня в прямом эфире группы @velomagazin39.

Не упустите шанс выиграть потрясающий подарок для себя или вашего ребенка! Удачи всем участникам!

Спешим поделиться радостью — мы открыли второй магазин, он еще больше, еще интересней, ассортимент вас определенно порадует. Находится он в ТЦ «Камский», так что теперь вы можете выбрать более удобную точку для приобретения двухколесного товарища.

Напоминаем, что в магазине velomagazin39.ru помогут вам выбрать правильный велосипед для себя и ваших детей. Приходите к нам: П. Севастьянова, д.15-25, Камская д.2Б, корп.4 ТЦ «Камский», 7 павильон.