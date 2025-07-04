Более чем у половины калининградцев обнаружили высокий уровень холестерина

В минувшие выходные жители Калининграда могли принять участие в социальной инициативе «Видимо-невидимо», организованной фондом борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. В Центральном парке в рамках акции каждый желающий мог бесплатно проверить уровень холестерина и узнать о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из 425 участников акции у более чем у половины был выявлен повышенный уровень холестерина.

Основная цель мероприятия — обратить внимание на «невидимые» процессы в организме, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья. «Акция необходима для жителей нашего города, потому что холестерин вызывает определённые нарушения в организме, способствует образованию „бляшек“, а это ведёт к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и повышению риска развития инсульта и инфаркта», — отметила главный врач ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области» Людмила Калинина. Повышенный уровень холестерина, помимо прочего, может сопровождаться повышенным артериальным давлением, ожирением, недомоганием и другими симптомами.





Во время акции специалисты объяснили, как различать «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности) от «хорошего» (липопротеины высокой плотности) и почему важно следить за этими показателями. Так, «хороший» помогает очищать сосуды от «плохого». Благодаря высокой плотности он присоединяет к себе рыхлые структуры и направляет их в печень для переработки, а «плохой», наоборот, задерживается в кровотоке. Если уровень «плохого» холестерина выше нормы, то у человека может развиться атеросклероз. При этом заболевании «плохой» «приклеивается» к стенке сосуда и начинает притягивать к себе другие клетки — так образуется атеросклеротическая бляшка. Со временем она сильно увеличивается или повреждается с образованием тромба. В обоих случаях кровоток перекрывается, из-за чего может случиться инсульт или инфаркт.

Как отмечает главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Калининградской области Денис Язиков, зона риска определяется возрастом пациента и гендерными отличиями. «Мужчины среднего возраста — это такая группа риска, которая в первую очередь находится под прицелом. Но и пациенты с сопутствующей патологией [находятся в зоне риска]. В первую очередь это болезни обмена, такие как сахарный диабет, подагра и другие», — отметил он.

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться ведущей причиной смертности в России. По словам Язикова, в регионе зарегистрировано более 240 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая такие распространенные, как гипертония и ишемическая болезнь сердца. «Сердечно-сосудистые заболевания как молодеют, так и становятся более распространенными, — подчёркивает он. — Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире растут, и Калининградская область здесь не исключение. Выявляемость лучше, количество пациентов, которые обращаются в более молодом возрасте, все больше. Благодаря своевременному обращению и правильному выявлению пациентов становится больше. Прирост у нас закономерный со всем миром, со всей Россией. Более раннее выявление и начало профилактики и лечения играют одну из ключевых ролей для продолжения и увеличения жизни нашего населения и для сохранения качества этой жизни, за которое мы в последние годы всё больше и больше стараемся биться».





Меры поддержки для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляются по нескольким направлениям — раннее выявление (профилактические осмотры и диспансеризация), наблюдение (диспансеризация), профилактика в виде рекомендаций по модификации образа жизни, физической активности, диете и минимизации стрессов, а также лекарственная терапия, отмечает Язиков.

Формат акции, проведенной в парке, позволил многим жителям, просто прогуливаясь, пройти экспресс-скрининг и получить рекомендации специалистов. «Акции в общественных местах позволяют людям, не отрываясь от повседневных дел, пройти мини-диспансеризацию. Это важно, так как у многих горожан нет времени посещать лечебные учреждения. «Экспресс-скрининг позволяет выявить первые признаки проблем со здоровьем и вовремя начать лечение, а значит, предотвратить серьезные последствия, такие как инсульт, — отметила Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ. — Я всегда говорю, что наш фонд борьбы с инсультом ОРБИ — о любви к себе. Если мы будем любить себя, заниматься здоровьем, держать под контролем все факторы риска, то через это мы сделаем хорошо нашей семье, которая не столкнется с такой ужасной проблемой, как инсульт».

Подчеркивая важность регулярных обследований, Людмила Калинина добавила: «Независимо от возраста каждому человеку важно ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр. Это поможет узнать уровень холестерина высокой и низкой плотности и выявить факторы риска возникновения различных заболеваний. Своевременная диагностика даст возможность врачам увидеть потенциальную угрозу, дать рекомендации по ведению здорового образа жизни: правильному питанию, физической активности и профилактике стресса, а также назначить грамотное лечение».

Важно помнить, что своевременное выявление проблем с холестерином и сердечно-сосудистой системой может спасти жизнь. Каждый, независимо от возраста, должен проходить регулярные медицинские осмотры и следить за своим здоровьем. Узнать больше о холестерине и его влиянии на организм можно на сайте холестериск.рф





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