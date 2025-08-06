T2 внедрила голосового ассистента для защиты от спама, телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил массовое внедрение услуги «Голосовой ассистент», которая доступна бесплатно всем абонентам. Сервис защищает клиентов от спама и фрода. До конца года Т2 активирует его во всех регионах присутствия оператора.

Голосовой ассистент – интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные вызовы, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в приложении оператора. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.